Yeni Zelanda'da Soruşturmayı En Üst Düzey Birim Yürütecek

Başbakan Ardern, ülkenin ‘en kara günü’ olarak nitelendirdiği 15 Mart 2019 tarihinde Christchurch’deki El Nur ve Linwood camilerine düzenlenen silahlı saldırının soruşturmasını Kraliyet Komisyonu’nun yürüteceğini Pazartesi günü açıkladı. Ardern gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu bağımsız soruşturma kapsamında zanlının hayatı ve saldırıdan önceki eylemleri, Yeni Zelanda’da yarı otomatik silahlara erişim, sosyal medyanın rolü ve emniyet ve istihbarat birimlerinin saldırı öncesindeki çalışmalarının da araştırılacağını aktardı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern 15 Mart, Cuma günü Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili en üst düzey soruşturma başlatıldığını duyurdu. ‘Kraliyet Komisyonu’ olarak adlandırılan soruşturmayı yürütecek olan birim saldırının nasıl düzenlendiğinin yanısıra gelecekte benzer olayların yaşanmaması için neler yapılabileceğini de araştıracak.

‘Altına bakılmadık taş kalmayacak’

Yeni Zelanda’nın gözetimin yoğun olduğu bir ülke olmadığına dikkat çeken Ardern, “Ancak bu bireysel eylemin daha önceden haberimizin olması gereken ya da olabileceği bir eylem olup olmadığıyla ilgili soruların elbette yanıtlanması gerekiyor. İlgili birimler de zaten bu sorularla ilgili bağımsız bir soruşturma yürütülmesini memnuniyetle karşılıyor” ifadelerini kullandı.

Ardern ayrıca, “Bu terör eyleminin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili altına bakılmadık taş kalmaması çok önemli. Buna, bu eylemi önceden durdurma şansımız olup olmadığıyla ilgili soruşturmalar da dahil” dedi.

‘Sosyal medya kurumları uygulamalarında değişiklik yapmalı’

Kamuoyunun soruşturmanın sonucunu dört gözle bekliyor olacağını bildiğini belirten Ardern, soruşturmanın kapsamlı ve doğru yürütülmesi ve sonuçlandırılması için zamana ihtiyaç olacağını da vurguladı. Ardern bu bağlamda soruşturmanın ne zaman tamamlanabileceğiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ardern, ülkesinde tüm askeri yarı otomatik silahlara ve baskın tüfeklerine yasak getirildiğini duyurmuştu. Bireysel silahlanma ve ruhsatlarla ilgili yeni düzenlemeler de ülkenin gündeminde.