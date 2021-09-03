HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü

Yeni Zelanda'da süpermarkette bıçaklı saldırı: En az 6 kişi yaralandı, polis saldırganı öldürdü

03.09.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, en az altı kişiyi bıçaklayan saldırganı vurarak öldürdü. Yaralılardan üçünün durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir süpermarkette bıçaklı saldırı düzenlendi. Polis, altı kişiyi bıçaklayan saldırganı vurarak öldürdü. Yaralılardan üçünün durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern olayı, "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Jacinda Ardern saldırının, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütün ideolojisi örnek alınarak düzenlendiğini söyledi.

"Tüm Yeni Zelandalılara düzenlendi" diyen Ardern, saldırganın Sri Lanka vatandaşı olduğunu ve bir süredir güvenlik birimlerince izlendiğini belirtti.

Adı açıklanmayan saldırganın ise bıçağı bir dükkandan satın aldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayımlanan bazı videolarda, insanlar panik içinde süpermarketten kaçarken görülüyor.

Haber sitesi Stuff NZ'ye konuşan bir görgü tanığı, yaşlı bir erkeği yaralı bir şekilde yerde yatarken gördüğünü söyledi.

Bir diğer görgü tanığı ise sadırı sırasında "histerik anlar" yaşandığını belirtti, "İnsanlar çığlıklar atarak kaçıyordu. Çok korkmuşlardı" dedi.

Süpermarketin de içinde bulunduğu alışveriş merkezi saldırı sonrası kapatıldı.

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptıSkandal! Maske takmadı, restoran tezgahına idrarını yaptı
PARTNERKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken olduKayınpederiyle birlikte olan gelin konuştu: Ne olduysa kocam askerdeyken oldu
'Kız gibi' görünen erkeklerin televizyona çıkması yasak! 'Kız gibi' görünen erkeklerin televizyona çıkması yasak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

2 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Acun Ilıcalı teklifi yaptı! O Ses Türkiye’ye bomba transfer

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Babası kulübü basmıştı! Bir şok daha

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu müthiş bir artış

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

3 kızını öldüren imamın ifadesi ortaya çıktı

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

Çağrılar sonrası flaş 'af' iddiası!

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

"Aşılara dirençli olabilir" diyerek duyurdular! İşte yeni kâbus

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.