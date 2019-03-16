HABER

Yeni Zelanda'da terör kurbanları anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:15 | Son Güncelleme

Terör saldırısının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerine çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı - Sokak başlarında çelik yelekli ve silahlı polisler nöbet tutmaya devam ediyor - Halk, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in gün içinde ziyaret ettiği Canterbury Mülteci Merkezi'nin önünde yardım etmek ve destek olmak için bekliyor - Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırılarının ardından çok sayıda Yeni Zelandalı, camilerin bulunduğu sokakları çiçeklerle donattı - "Irkçılığa ve teröre karşı kazanacağız", "Yeni Zelanda bu değil" şeklinde barış ve dayanışma mesajları içeren pankartla gelen çok sayıda kişi, duygu dolu anlar yaşadı - Yeni Zelandalı Catherine Bigleman: - "Christchurch neredeyse 10 yılda deprem, yangın gibi birçok trajediye şahit oldu ancak bu, kesinlikle yaşanan en üzücü olaylardan biriydi" - Yeni Zelandalı Jerry: - "(Terör saldırısı) Gerçeküstü ve korkunç"

CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda'nın güneyindeki Christchurch kentindeki iki camiye yapılan terör saldırılarının ardından yüzlerce kişi, hayatını kaybedenler için camilerin yakınlarında anma etkinlikleri düzenledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerinde, dün cuma namazı sırasında 49 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının ardından katliama tepki gösteren Yeni Zelandalılar, camilerin bulunduğu sokaklarda toplanarak hayatını kaybedenleri anıyor.

Gün boyu ellerinde çiçekler ve pankartlarla bölgeye gelen halk, hayatını kaybeden terör mağdurları için anma etkinlikleri düzenledi.

Hava kararmasına rağmen devam eden etkinliklerde açılan pankartlarda "Yeni Zelanda bu değil", "Irkçılığa ve teröre karşı kazanacağız" şeklinde barış ve dayanışma mesajları dikkati çekti. Çok sayıda kişinin duygu dolu anlar yaşadığı etkinliklerde terör saldırısında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Halk aynı zamanda, Başbakan Jacinda Ardern'in de gün içinde ziyaret ettiği Canterbury Mülteci Merkezi'nin önünde yardım etmek ve destek olmak için beklemeye devam ediyor.

- "Bu gerçekten son derece korkunç"

Katliamın ardından camilerin bulunduğu bölgeyi ziyarete gelen Yeni Zelandalı Catherine Bigleman, AA muhabirine konuştu. Burada insanların Müslüman toplumuna verdiği destek ve gösterdiği saygıyı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bigleman, duygu dolu anlar yaşadıklarını söyledi.

Bigleman, "Christchurch neredeyse 10 yılda deprem, yangın gibi birçok trajediye şahit oldu ancak bu, kesinlikle yaşanan en üzücü olaylardan biriydi." şeklinde konuştu.

Terör saldırılarından etkilenen Müslümanlardan tanıdığı birileri olmamasına rağmen hayatını kaybedenleri anmak için alana gelen Bigleman, "Özellikle burada önceden depremi yaşayan biri olarak toplumun acısını anlayabiliyorum. Bu gerçekten son derece korkunç." ifadesini kullandı.

Bölgeyi ziyaret eden bir diğer Yeni Zelandalı Jerry de saldırıdan önce bölgeden geçtiğini ve bir şeyler olduğunu fark ettikten sonra bulunduğu yere geri döndüğünü söyledi.

Ağlayarak izlenimlerini aktaran Jerry, terör saldırısını "gerçeküstü ve korkunç" şeklinde nitelendirdi. Jerry, yaşananlar nedeniyle çok üzgün olduğunu vurgulayarak, Yeni Zelanda toplumu için sevgi ve barış mesajları verdi.

Öte yandan, Avustralya'da yaşayan birçok Müslüman da Christchurch'teki terör saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine destek olmak için kente geldi.

- Camilere ulaşan yollar kapatıldı

Saldırının gerçekleştiği Al Noor ve Linwood camilerine çıkan yollar güvenlik şeridiyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Sokak başlarında çelik yelekli ve silahlı polisler nöbet tutmaya devam ediyor.

Yaralıların bulunduğu hastanelere ve Mülteci Merkezi'ne basın mensuplarının girişine izin verilmiyor.

- Uçaklarda "Yeni Zelanda bu değil" anonsu

Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya ulusal hava yolu şirketi Qantas Airways uçaklarında ise iniş esnasında terör karşıtı anonslar yapıldı.

Terör saldırısının ardından ülkeye girişlerde yapılan anonslarda "Yeni Zelanda'ya hoş geldiniz, dünkü terör saldırısını düşünüyorsanız Yeni Zelanda bu değil. Yeni Zelanda, barış, sevgi ve hoşgörünün etkin olduğu, çok kültürlü bir ülke." ifadeleri kullanılıyor.

Anonslarda ayrıca "Hayatını kaybeden Müslümanların ailelerine başsağlığı diliyor ve dualarımızı iletiyoruz." deniliyor.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
AK Parti'nin Tekirdağ mitingiAK Parti'nin Tekirdağ mitingi
Sarıyer'de yaşayan Sivaslılar 'Salih Bayraktar' dediSarıyer'de yaşayan Sivaslılar 'Salih Bayraktar' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok!

CHP'li vekile camide büyük şok!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı gözaltında!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı gözaltında!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Münevver Karabulut cinayetinin kan parası, aileleri evinden etti

Karabulut cinayetinin kan parası evlerinden etti

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Son dakika! Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.