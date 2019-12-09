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Yeni Zelanda’da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20’den fazla yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2019 09:41 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü bildirildi.

Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı’ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceğe açıklandı. Beyaz Ada’nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.

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