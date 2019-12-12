Yeni Zelanda'da Volkanik Patlamada Ölenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

Yeni Zelanda’da Beyaz Ada isimli adadaki volkanın aniden harekete geçmesi sonucu ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Hastanede tedavi görenlerden iki kişi daha dün hayatını kaybetti. Polisin adada küller altında kalan kişilerin cesetlerini toplamak üzere yarın çalışma başlatması bekleniyor.

Halen 8 kişinin daha kayıp olduğu belirtiliyor. Hali hazırda 20’den fazla kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyorlar. Bazı hastaların da yanık tedavileri için Avustralya’ya nakledildiği belirtiliyor.

Polis Şefi John Tims yaptığı açıklamada, yarın sabah adadan cesetlerin alınmasıyla ilgili çalışmaların başlatılacağını söyledi. Volkanik faaliyetler nedeniyle bu çalışmaların son derece riskli olduğuna da dikkat çekiliyor.

Adada hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cesedinin yerlerinin tespit edildiği ancak 2 kişinin cesetlerinin nerede olduğunun henüz bilinmediği ifade ediliyor.

Uzmanlar adadaki volkanik faaliyetin halen devam ettiğini ve her an yeni bir patlamanın da olabileceğini belirtiyorlar.