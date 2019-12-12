Yeni Zelanda'da Volkanik Patlamada Ölenlerin Sayısı 16'ya Yükseldi

Yeni Zelanda’da Beyaz Ada isimli adadaki volkanın aniden harekete geçmesi sonucu ölenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Hastanede tedavi görenlerden iki kişi daha dün hayatını kaybetti. Polisin adada küller altında kalan kişilerin cesetlerini toplamak üzere yarın çalışma başlatması bekleniyor.
Halen 8 kişinin daha kayıp olduğu belirtiliyor. Hali hazırda 20’den fazla kişi de hastanelerde tedavi altında bulunuyorlar. Bazı hastaların da yanık tedavileri için Avustralya’ya nakledildiği belirtiliyor.
Polis Şefi John Tims yaptığı açıklamada, yarın sabah adadan cesetlerin alınmasıyla ilgili çalışmaların başlatılacağını söyledi. Volkanik faaliyetler nedeniyle bu çalışmaların son derece riskli olduğuna da dikkat çekiliyor.
Adada hayatını kaybedenlerden 6 kişinin cesedinin yerlerinin tespit edildiği ancak 2 kişinin cesetlerinin nerede olduğunun henüz bilinmediği ifade ediliyor.
Uzmanlar adadaki volkanik faaliyetin halen devam ettiğini ve her an yeni bir patlamanın da olabileceğini belirtiyorlar.
Turistik bir durak noktası olan volkani Beyaz Ada’da aniden yaşanan volkanik patlama sırasında 47 turistin bulunduğu belirtiliyor. Bu kişilerden 24’ünün Avustralyalı, 9’nun Amerikalı, 5’inin Yeni Zelandalı, 4’ünün Alman, 2’sinin Çin ve birinin İngiltere ve bir kişinin de Malezya vatandaşı olduğu belirtiliyor.
Volkanik patlama esnasında hayatını kaybeden 16 kişiden 11’inin Avustralya vatandaşı olduğu açıklandı.
Volkanik adayı bugüne dek her yıl ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği belirtiliyor.
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