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Yeni Zelanda’da Whakaari Volkanı'nda ölü sayısı 15'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.12.2019 13:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı’nda yetkililer kaybolan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaştı, toplam ölü sayısı 15 oldu.

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada’sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı’nda yetkililer kaybolan 8 kişiden 6’sının cesedine ulaştı, toplam ölü sayısı 15 oldu.
Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamada, adada mahsur kaldığına inanılan ve hayatından ümit kesilen 8 kişiden 6’sının cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Polis, aktif volkanın çevresindeki havada bulunan gaz ve kül sebebiyle kaybolan kişilere hemen ulaşamadığını, çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. Bugün yapılan açıklamada, daha önce hayatlarından ümit kestikleri 6 kişinin cesedine ulaşıldığı ve 2 kişinin hala kayıp olduğu belirtildi. Whakaari Volkanı faaliyete geçtiğinde adada 47 kişi bulunduğu belirtilmişti.

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