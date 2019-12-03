Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, ''Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok.'' ifadelerini kullandı.

Yeni mevzuatın bugün parlamentoya sunulacağını ve ''acil olarak'' Meclisten geçeceğini vurgulayan Bakan Little, yapılacak bağışları denetleyecek parti sekreterlerine de Yeni Zelanda'da ikamet etme şartı getirildiğini belirtti.

Yeni Zelanda yasaları uyarınca, bakanların ''acil olarak'' geçmesini istedikleri mevzuatlar, parlamentoda tartışılmadan kabul ediliyor.

Seçimlerde dış etkinin olmasına karşı tedbir aldıklarını aktaran Andrew Little, ''Seçimlerimizin bütünlüğünü korumamız gerekiyor. Bu değişiklikler, seçim sonuçlarımızı etkileyen yabancı para riskini azaltacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.