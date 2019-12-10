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Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişiden haber alınamıyor

10.12.2019 03:04 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda polisi, White Island (Beyaz Ada) Yanardağı'nın dün patlaması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Kurtarılan 34 kişiden 31'i hastanelerde tedavi ediliyor.

Yeni Zelanda polisi, White Island (Beyaz Ada) Yanardağı'nın Pazartesi günü patlaması sonucu 5 kişinin öldüğünü, 8 kişinin de kaybolduğunu açıkladı. Kurtarılan 34 kişiden 31'i hastanelerde tedavi ediliyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, ada üzerinde yapılan keşif uçuşlarında herhangi bir yaşam belirtisine rastlanmadığını açıkladı.

Jacinda Ardern, ölümler ve kayıplardan dolayı "çok derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

Ardern kaybolan ya da yaralanan kişiler arasında ABD, İngiltere, Çin ve Malezya vatandaşları da olduğunu açıkladı.

Yeni Zelanda

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise hayatını yitirenlerden üçünün vatandaşları olabileceğini söyledi.

Scott Morrison, yanardağ patladığında 24 Avustralya vatandaşının bölgedeki bir yolcu gemisinde olduklarını, bu kişilerden 13'ünün hastanede tedavi gördüğünü, 11'ine ise ulaşılamadığını duyurdu.

Uydu görüntüsü

Yanardağ Pazartesi günü yerel saatle 14:11'de patlamıştı.

Bölgedeki hava koşulları, arama ve kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Whakaari de denen White Island'daki (Beyaz Ada), Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağı ve en son 2001'de patlamıştı.

Yanardağ, 2011'den bu yana çok düşük seviyede lav püskürtse de, özel mülk olan adayı her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

White Island'da patlamadan hemen önce kaydedilmiş bu gözetleme kamerası görüntüsünde kraterde insanlar gözüküyor

Yeni Zelanda, iki büyük adadan North Island (Kuzey Adası) ve South Island (Güney Adası) ile birçok küçük adadan oluşuyor.

Patlayan yanardağ ise Kuzey Adası'nın doğu kıyısına 48 km mesafede.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bölge halkından yanardağ çevresinden uzak olmaları istendi.

White Island çevresi ise uçuşa yasak bölge ilan edildi.

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