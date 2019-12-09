Yeni Zelanda'da Yanardağ Patlamasında Ölü ve Yaralılar Var

Yeni Zelanda’nın Beyaz Ada isimli adasındaki yanardağın faaliyete geçmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi de yaralandı. Patlama anında ada yakınlarında büyük bir yolcu gemisinin olduğu ve kayıp olan kişiler olduğu haberleri de geliyor.

Yanardağda öğleden sonra yerel saatle 2:11’de patlama yaşanmaya başladığı bu sırada ada yakınındaki bir teknede bulunan 23 kişinin kurtarıldığı, patlama anında civarda 100 kadar kişinin bulunduğu ifade ediliyor. Bu kişilerin çoğunluğunun turistler olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar yaklaşık 4 km yükseğe kadar kül ve duman püskürten yanardağdan yükselen dumanın Yeni Zelanda ana karasından da görüldüğünü belirtiyorlar.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada bölgede Yeni Zelanda vatandaşlarıyla birlikte çok sayıda turistin bulunduğu bilgisine sahip olduklarını söyledi.

Ardern, “Ada civarında yakınları bulunanların çok büyük bir kaygı içerisinde olduklarını biliyorum ama güvenlik güçleri elinden geleni yapıyor emin olabilirler” dedi.

Patlama anında yanardağın bulunduğu adanın yakınlarında yaklaşık 5 bin yolcu ve 1500 mürettebat kapasiteli bir yolcu gemisinin olduğu biliniyor.

Yolcu gemisinin sahibi olan firmadan yapılan açıklamada patlama anında geminin yolcusu olan bazı turistlerin yanardağın olduğu adaya çıkmış oldukları doğrulandı.

