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Yeni Zelanda’da yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’ya Tayland’dan getirilen 60 elektrik motorunun içinde, yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi.Yeni Zelanda gümrüğünden yapılan açıklamada, ülkeye Tayland’dan 60 elektrik motoru sevkiyatının içinde saklanan 469 kilo metamfetamin ele geçirildiği bildirildi.

Yeni Zelanda’da yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi

Yeni Zelanda’ya Tayland’dan getirilen 60 elektrik motorunun içinde, yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi.
Yeni Zelanda gümrüğünden yapılan açıklamada, ülkeye Tayland’dan 60 elektrik motoru sevkiyatının içinde saklanan 469 kilo metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Gümrük yetkilileri, olayın arkasında Kanadalı bir uyuşturucu kartelinin olabileceğini söyledi. Yetkililer, Yeni Zelanda’ya farklı zamanlarda uyuşturucu toplamak ve satmak üzere gönderilen 2 Kanadalıyı takip ettiklerini söyledi.
Yeni Zelandalı 1 kişi ve 20’li yaşlarda 2 Kanadalı metamfetamin ithal etmek ve bulundurmakla suçlanarak gözaltına alındı. Zanlılar suçlu bulundukları takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirler.
Gümrük yetkilileri, sokak değeri 150 milyon dolar olan 469 kilo ağırlığındaki metamfetaminin Auckland limanlarına bir nakliye konteynerinde Ağustos ayı ortalarında getirildiğini bildirdi.

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