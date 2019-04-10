Yeni Zelanda'da yeni silah yasası meclisten geçti

Yasanın meclisten geçmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Başbakan Jacinda Ardern, iktidar ve muhalefet milletvekillerinin bir araya gelerek önemli bir adım attığını söyledi.

Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından hazırlanan tüm yarı otomatik askeri tarz silah ve saldırı tüfeklerine yasaklama getiren yasa, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy'nin onayının ardından yürürlüğe girecek.

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından, ülkede tüm yarı otomatik askeri tarz silah ve saldırı tüfeklerini yasaklayan yasa bire karşı 119 oyla meclisten geçti.

"Burada olmamızın nedeni mağdurlar ve aileleri. Hastanedeki yaralıları ziyaret ettiğimde, hiçbirinin sadece tek yerinde kurşun yarası yoktu. Her birinde birden fazla kurşun yarası vardı. Sakat bırakıcı yaralanmalar vardı, iyileşmeleri aylar sürebilecek yaralar. Bu insanlar hayatları boyunca psikolojik rahatsızlık bir yana engelleri ile yaşayacak. Onlar için buradayız, inanıyorum ki onlar da burada bizim yaptıklarımıza destek veriyor. Çünkü bu silahlar öldürmek, sakatlamak için tasarlanmış."

- Toplanacak silahların maliyeti 200 milyon dolar

Toplanacak silahların maliyetinin 200 milyon Yeni Zelanda doları civarında olacağını belirten Ardern, "Halkımızın güvenliğini sağlamak için ödememiz gereken miktar bu." dedi.

Yeni yasaya göre, genel af kapsamında geri alınacak silahların fiyatlarını uzmanlardan oluşacak ekip belirleyecek.

Yasada belirtilen kriterlerdeki silahların yasal sürede bildirilip teslim edilmemesi durumunda 3 yıla kadar hapis cezası veya 4 bin dolara kadar para cezası verilebilecek.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırasında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Saldırının hemen ardından açıklamada bulunan Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki silah yasasının değiştirileceği sözünü vermişti.

