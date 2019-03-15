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Yeni Zelanda'daki 2 camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı yıldız ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams: "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle"

Yeni Zelandalı yıldız ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, ülkesinin Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısına büyük tepki gösterdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından terör saldırına ilişkin video paylaşan Müslüman rugbici Williams, "Duygularımı dile getirecek kelimeler bulmakta zorlanıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diliyorum. Tüm dualarım sizinle." ifadelerini kullandı.

Terör saldırısının Yeni Zelanda'da gerçekleşmesinden dolayı derin üzüntü duyduğunu vurgulayan Williams, "İnşallah, bugün camideki saldırıda hayatını kaybedenler, cennete intikal etmiştir." diye konuştu.

Yeni Zelanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki Sonny Bill Williams, kulüp kariyerinin ilk yıllarında Christchurch kenti takımı Crusaders'da da forma giymişti.

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Anahtar Kelimeler:
Christchurch Sonny Bill Williams terör saldırısı

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