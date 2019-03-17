Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında neler yaşandı?

Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan saldırılarda en az 4'ü kadın, yaşları 3 ile 77 arasında değişen 50 kişi hayatını kaybetti. Saldırıdan kurtulanlar ve yakınlarını kaybedenler, saldırı anında camilerde neler yaşandığını anlattı.

'Elbette ki onu affettim'

59 yaşındaki Farid Ahmed, saldırılar sırasında camideydi. Saldırgan camiye girerken kadınların olduğu bölümde olan ve bazı kadınlarla çocukların camiden kaçmasına hızlıca yardımcı olan eşini kaybetti. Ahmed, 28 yaşındaki saldırgan Brenton Tarrant'ı affettiğini söylüyor

"Saldırgana nefret beslemiyorum, affetmek ilerlemek için en doğru yoldur. Elbette ki onu affettim, affetmek, cömertlik, sevmek ve önemsemek, pozitif yaklaşmak, yapılacak en iyi şeydir. Onu bir insan olarak sevdiğimi söyleyebilirim. Ama yaptığı şeyi kabul edemem, çok yanlış bir şey yaptı."

Eşi Hüsna Ahmed 44 yaşındaydı, saldırgan El Nur Camii'ye girdikten sonra ilk ateş ettiği kişilerden biri oldu.

Farid ve Hüsna, 1990'da Bangladeş'ten Yeni Zelanda'ya göç etmişti, bir de kızları var.

"Eşim 'buraya gelin, hızlı olun' diye bağırıyordu. Oradaki birçok kadını ve çocuğu arkadaki güvenli avluya götürdü. Sonra beni kontrol etmek için geri dönmüş, çünkü ben tekerlekli sandalyedeydim. Kapının yakınlarındayken vurulmuş. İnsanlara yardım ederken kendisini unutmuştu."