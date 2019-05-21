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Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarının Zanlısına Terör Suçlaması

21.05.2019 18:18 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde Linwood ve El-Nur camilerine silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan zanlı Brenton Tarrant terör suçuyla yargılanacak

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırılarının Zanlısına Terör Suçlaması

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye silahlı saldırı düzenleyerek 51 kişiyi öldüren Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant terör suçundan yargılanacak. Bir sonraki duruşma tarihi 14 Haziran olarak belirlendi.

Yeni Zelandalı savcıların aldığı karar ülkede 2002 yılında yürürlüğe giren Terörü Önleme Yasası uyarınca alındı. Söz konusu yasa, Washington ve New York’ta 11 Eylül 2001 tarihinde düzenlenen El Kaide saldırılarının ardından yürürlüğe koyulmuştu. Yetkililer bu yasayı devreye sokarak beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Tarrant’ın eylemlerini terör olarak nitelendirdi. Zanlı ayrıca cinayet ve cinayete teşebbüsle de suçlanıyor.

Emniyet yetkilileri kararı, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve saldırıdan kurtulanlara özel bir toplantıda açıkladı.

Christchurch’teki Linwood ve El-Nur camilerine 15 Mart 2019’da düzenlediği silahlı saldırıyı Facebook’ta canlı olarak yayınlayan 28 yaşındaki Tarrant tutuklandığından bu yana yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor.

Zanlının 14 Haziran’daki duruşmada hakim karşısına çıkıp çıkamayacağının belirlenmesi için psikolojik testler yapılıyor.

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