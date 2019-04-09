Yeni Zelanda'daki cami saldırısı Diyanet Dergi'de: Ardında derin bağlantılar var

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayın organı Diyanet Aylık Dergi'de Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı ele alındı. Dergide saldırı ile ilgili "Yaşanan olaylar sıradan, adi vakalar değil, bilakis ardında derin bağlantılar var" denildi. Diyanet Aylık Dergi'nin nisan ayı sayısında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısı ele alındı. Dergide 'Büyüteç' başlığı altında 'Terör Kanla Beslenir' başlığıyla yayımlanan yazıyı Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu kaleme aldı. 'ÖNCEDEN TASARLANMIŞ BİR İNSAN AVI'

Yazıda, saldırıyla ilgili, "Video oyunları formatında, çok önceden tasarlandığı belli olan bir insan avı gerçekleşti. Avustralyalı ırkçı terörist önüne çıkan herkesi, kadın, çocuk demeden katletti. Bütün insani değerleri tarumar eden bu dehşetengiz vahşetin hedefi gerçekte sadece Müslümanlar değil, bütün insanlıktır. Sorun evrenseldir. Bu katliam karşısında üç maymunu oynayanlar bulunmakta. Ancak bilinmelidir ki ırkçı terör dahil terörün her türlüsüne göz yummak, açık veya gizli destek vermek, zehirli bir yılan beslemeye çalışmak demektir. Zehirli yılanın ilk fırsatta sahibini de sokacağı unutulmamalıdır" denildi.

'BEYAZ IRKÇILIK İSLAM DÜŞMANLIĞINDAN BESLENİYOR'

Batı'nın kendi içindeki caniliklere 'terör', bunu yapanlara da 'terörist' dememe geleneğini ısrarla sürdürdüğü belirtilerek, "Teşbihte hata olmaz. Irkçı terör de kanla beslenir; daha çok kurban daha çok kan ister. Bugün 'beyaz ırkçılık' genelde yabancı, siyah ve mülteci düşmanlığı, özelde ise İslam ve Müslüman düşmanlığı üzerinden beslenmektedir. Bugün Batı'da artık manifestoları yazılan, fikri temelleri oluşan kurumsal bir ırkçılık var. Bu ırkçılık yıllar içinde insan nefretiyle beslenir ve serpilirken, açıkça göz yumuldu" değerlendirmesinde bulunuldu. 'İSLAMOFOBİ PROPAGANDASINDA MİLYON DOLARLAR DÖNÜYOR'

Bu kurumsal yapının bütün güç ve enerjisini yabancı düşmanlığına ve onun üzerinden İslam ve Müslüman düşmanlığına adadığı görüşünün dile getirildiği yazıda şöyle denildi:

"Bunun için kurulan ve adları gizli tutulan ırkçı zenginler tarafından fonlanan vakıflar var. Bunlar adına sözde bilimsel araştırmalar yapan 'think-tank' kuruluşları var. Onlara maaşla raporlar, kitaplar, makaleler yazan bir dizi gazeteci ve akademisyen var. Onların fikirlerini parlamentolarda seslendiren siyasetçiler var. Ortada milyon dolarların döndüğü İslamofobi propagandası üzerinden işleyen kazanç odaklı bir ırkçılık sektörü var."