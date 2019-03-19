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Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidi

19.03.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı sonrası yayınlanan bir ses kaydı IŞİD militanlarını intikam almaya çağırıyor.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısı sonrası IŞİD'den intikam tehdidi

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sonrası yayınlanan bir ses kaydında IŞİD intikam tehdidinde bulundu. Pazartesi akşamı yayımlanan ses kaydında "İnançsızların liderleri katliamın kurbanları için sadece timsah gözyaşları dökmüştür" denildi. "Camilerdeki saldırı görüntüleri IŞİD militanlarını, din ve inanç kardeşlerinin intikamını almaya teşvik etmektedir" ifadesinin kullanıldığı ses kaydı 40 dakika uzunluğunda. IŞİD'in mesajlarının yayınlandığı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan kaydın orijinal olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Yeni Zelanda'da geçen cuma günü iki camiye düzenlenen terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla kişi yaralanmıştı. Avusturalyalı aşırı sağcı Brenton Tarrant saldırının kayıtlarını internet üzerinden yayınlamıştı. Irkçı saiklerle düzenlenen saldırının 28 yaşındaki faili hakkında ömür boyu hapis isteniyor.

Ses kaydında ayrıca Suriye'de IŞİD'e karşı operasyon düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerine yönelik tehditler de bulunuyor. ABD destekli ve çoğunluğu YPG unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) IŞİD'in elinde kalan son bölgelere operasyonlar düzenliyor. Sözcü kayıtta "Erkek ve kız kardeşlerinizin kanının intikamını alın" diyerek IŞİD militanlarına sesleniyor. "ABD, Suriye'de gerçekle alakası olmayan 'sahte bir zafer' ilan etti" diyen sözcü, ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'de sürdürdüğü operasyonlara karşı direnme çağrısı yapılıyor. "Cihatçılar, 'inançsızlar koalisyonunu' parçalayacak, taşlar gibidirler" ifadesini kullanan sözcü her şeye rağmen kazanacaklarını söylüyor.

Koalisyonun operasyon düzenlediği IŞİD'in elinde kalan son yerleşim yeri Bağuz'ta birkaç yüz IŞİD militanının bulunduğu tahmin ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayı sonunda yapmış olduğu açıklamada IŞİD kontrolündeki bölgelerin "yüzde yüz" ele geçirildiğini açıklamıştı.

DW, dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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