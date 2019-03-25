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Yeni Zelanda’daki cami saldırısına üst düzey soruşturma açılacak

25.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda hükümeti, ülkenin en üst düzey soruşturma kurulu olan Kraliyet Komisyonu’nun iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarını soruşturmasına karar verdi.

Yeni Zelanda’daki cami saldırısına üst düzey soruşturma açılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta ülkenin Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıya giden sürecin araştırılması için Kraliyet Komisyonu’nun kurulmasına karar verildiğini belirtti.

"Saldırının olmasını engellemek için neler yapılabileceği veya yapılmış olması gerektiği” konusunu araştırmak üzere kabinesinin Kraliyet Komisyonu kurulmasına onay verdiğini ifade eden Ardern, ülkenin en üst düzeydeki soruşturma kurulunun "kamuoyunu ilgilendiren en ciddi konular için” uygun olduğunu söyledi.

Ardern, “Bu terör saldırısının köküne inmek ve bunu engellemek için yapılabilecek bir şeyin olup olmadığını bulmak için altına bakılmadık taş kalmaması önemli” dedi. Soruşturmanın önemli bir kısmının emniyet kurumlarının doğru konulara odaklanıp odaklanmadığını ve bu kurumların atladıkları bir ipucu olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade eden Başbakan Ardern, soruşturmanın sosyal medyanın saldırıdaki rolü ile saldırganın silahını nereden ve nasıl şekilde temin ettiği konularını da kapsayacağını belirtti.

Bağımsız komisyon

Yeni Zelanda'daki Kraliyet Komisyonu, bağımsız bir soruşturma kurulu olarak görev yapacak ancak komisyonun görev tanımının yapılması ve soruşturmayı ne kadar süre içerisinde tamamlaması istendiğinin belirlenmesi gerekiyor. Başbakan Ardern, Kraliyet Komisyonu'nun görev tanımı ve süre konusunda kabinesinin çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Avusturalya doğumlu Brenton Harrison Tarrant, 15 Mart tarihinde ilk olarak cuma namazı için Christchurch kentindeki Nur Camii'nde bulunan kalabalığı hedef almış, ardından yakınlardaki bir diğer camiye saldırıda bulunmuştu. Toplamda 50 kişiyi öldüren Tarrant, başına taktığı anlaşılan bir kamera ile saldırıyı kaydederek, 17 dakika uzunluğundaki görüntüleri internetten canlı olarak yayınlamıştı.

Olay sonrası gözaltına alınan Tarrant, olaydan bir gün sonra mahkemeye çıkartılarak cinayetle suçlanmıştı. Tarrant’ın pişmanlık belirtisi göstermediği, mahkemede aşırı sağcıların kullandığı selamlama işaretini yaptığı aktarılırken, şüpheli 5 Nisan tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak.

Yeni Zelanda hükümeti saldırganın otomatik silahlarla gerçekleştirdiği katliamın ardından silah yasasını değiştirmiş, askeri nitelikteki otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin bulundurulmasını yasaklamıştı.

rtr,AP/DÇÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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