Yeni Zelanda’daki cami saldırısına üst düzey soruşturma açılacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15 Mart'ta ülkenin Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen saldırıya giden sürecin araştırılması için Kraliyet Komisyonu’nun kurulmasına karar verildiğini belirtti.

"Saldırının olmasını engellemek için neler yapılabileceği veya yapılmış olması gerektiği” konusunu araştırmak üzere kabinesinin Kraliyet Komisyonu kurulmasına onay verdiğini ifade eden Ardern, ülkenin en üst düzeydeki soruşturma kurulunun "kamuoyunu ilgilendiren en ciddi konular için” uygun olduğunu söyledi.

Ardern, “Bu terör saldırısının köküne inmek ve bunu engellemek için yapılabilecek bir şeyin olup olmadığını bulmak için altına bakılmadık taş kalmaması önemli” dedi. Soruşturmanın önemli bir kısmının emniyet kurumlarının doğru konulara odaklanıp odaklanmadığını ve bu kurumların atladıkları bir ipucu olup olmadığını araştırmak olduğunu ifade eden Başbakan Ardern, soruşturmanın sosyal medyanın saldırıdaki rolü ile saldırganın silahını nereden ve nasıl şekilde temin ettiği konularını da kapsayacağını belirtti.