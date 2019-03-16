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Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 15:52 | Son Güncelleme

KTÜ Senatosu: "Bu tür olaylar karşısında insanlığın hür vicdanının harekete geçmesi beklenmektedir. Aksi takdirde yok oluş kaçınılmazdır"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Senatosunca, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırılarını kınandı.

KTÜ Senatosundan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'daki saldırının İslamofobyadan beslenen, ırkçı zeminde ilerleyen ve güney yarım küreye
ulaşan terörün küresel boyutunu göstermesi bakımından ibret verici bir görünüm arz ettiği aktarıldı.

Olayın hür dünyanın silkinip kendine gelmesini gerektirdiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Bu tür olaylar karşısında insanlığın hür vicdanının harekete geçmesi beklenmektedir. Aksi takdirde yok oluş kaçınılmazdır. Müslüman dünyanın ise kin ve nifaktan sıyrılıp büyük Türk ozanı Pir Sultan Abdal'ın sesine kulak vermesini zorunlu kılmaktadır, 'Gelin canlar bir olalım.' Bu duygu ve düşüncelerle meydana gelen menfur saldırıyı kınıyor,
hayatını kaybeden din kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil
şifalar diliyoruz."

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