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Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 10:06 | Son Güncelleme

Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi: - "Kimden gelirse gelsin terörü kınıyoruz. Benzer trajedilerin tekrarlanmaması ve barış için dua ediyoruz"

TİFLİS (AA) - Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Patrikhaneden yapılan yazılı açıklamada, "Kimden gelirse gelsin terörü kınıyoruz. Benzer trajedilerin tekrarlanmaması ve barış için dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Patrikhane'nin saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilediği kaydedilen açıklamada, terörden zarar gören, terörü kabul etmeyen herkes ve Müslüman toplumuyla dayanışma içinde bulunulduğu belirtildi.

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