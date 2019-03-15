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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırıları

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı: - "Kendi inançlarının ve değerlerinin dışında kalan insanları küçümsemeyi gaye edinen sözde medeni birliğin sözde medeni siyasetçileri, vahşilerin kullandığı kin ve nefret dolu söylemlerin sorumlusudur"

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'ndan, "Kendi inançlarının ve değerlerinin dışında kalan insanları küçümsemeyi gaye edinen sözde medeni birliğin sözde medeni siyasetçileri, vahşilerin kullandığı kin ve nefret dolu söylemlerin sorumlusudur." değerlendirmesinde bulunuldu.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının failinin sadece ismi geçen cani Brenton Tarrant olmadığının açıkça ortada olduğu belirtildi.

İnsanlığın sorunları karşısında etrafını tel örgülerle çevirip kurdukları sözde medeniyetin sınırları içerisinden yükselen faşist çığlıkların, Batı dünyasının temsil ettiği ideolojik saplantının en büyük göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yayınladığı sözde manifestoda başta Müslümanlar olmak üzere Türk milletine de aklınca kabul edilemeyecek tehditler savuran bu barbar saldırgan, şüphesiz ki her geçen gün artan İslam düşmanlığı söyleminden beslenmiştir. Müslümanlara, Türklere, kutsal değerlerimize ve bugün tüm dünya mazlumlarının sesi olmuş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a karşı alçak ifadelerin de yer aldığı barbar manifesto, ırkçılık bataklığında çırpınan Avrupa'nın ötekileştirme hastalığını bulaşıcı hale getirme uğraşından ibarettir.

Kendi inançlarının ve değerlerinin dışında kalan insanları küçümsemeyi gaye edinen sözde medeni birliğin sözde medeni siyasetçileri, vahşilerin kullandığı kin ve nefret dolu söylemlerin sorumlusudur. Batılı siyasetçilerin sözde savundukları ancak söz konusu kendileri olmayınca her defasında ayaklar altına aldıkları insan hakları, tüm insanlık için dile getirildiği zaman anlamlı olacaktır. Nefret söylemini meşru hale getirmek ve buna sessiz kalmak yalnızca İslam Dünyası için değil adaleti savunan her insan için tehdittir."

Açıklamada, insanlığın tamamını tehdit eden bu saldırıya başta batı ülkeleri olmak üzere tüm dünyanın ortak bir sesle birlikte karşı durması gerektiği vurgulanarak, bu saldırının sadece bir camiye karşı değil tüm insanlığa karşı yapıldığının altı çizildi.

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AK Parti Genel Merkezi İnsan Hakları Başkanlığı

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