Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların, dökülen kanların bedelini ödemeleri adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gün geçmiyor ki mukaddesatımıza saldırılmasın, mukadderatımız hedef alınmasın, milli ve manevi değerlerimiz saldırıya uğramasın." ifadesini kullandı.

Türk ve İslam düşmanlarının gözlerini kan bürümüşçesine kötülük saçtığını, kan döktüğünü, barbarlıkta sınır ve eşik tanımadıklarını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Tablo korkunçtur ve tablo insanlık vicdanını harap etmiş, hüsrana sürüklemiştir. Camilerimize kasteden, Müslümanlara acımasızca ölüm yağdıran teröristin tam bir Türk ve Türkiye düşmanı olduğu, özellikle sosyal medyasından kudurmuş gibi ülkemize yönelik tehditler savurduğu bellidir, belgelidir, deşifre edilmiş hali bilinmektedir. Katiller ile yardım ve yataklık yapan mihrakların dökülen kanların bedelini ödemeleri, adalet ve insanlık adına derhal sağlanmalıdır. Yeni Zelanda Hükümeti bu kapsamda birinci derecede sorumludur."