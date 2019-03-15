Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Siyasi parti liderleri, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Bazı siyasi parti genel başkanları sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Konuya ilişkin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yeni Zelanda'da Nur Camisi'ne yapılan İslam karşıtı bu canice saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Akşener, mübarek Cuma günü camide şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da terör saldırısını şiddetle kınayarak, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da insanlığın nefret cinayetlerini ve suçlarını yeneceğini belirterek, "Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan ırkçı ve faşist saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yeni Zelanda halkının ve İslam dünyasının başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP'nin kuruluşundan beri düşünce özgürlüğü ve inançlara saygılı laiklik ilkesi çerçevesinde siyaset üreten bir parti olduğunu ifade etti.