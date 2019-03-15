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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir" - "Saldırının faillerinin en kısa zamanda yakalanmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Çeviköz, yazılı açıklamasında, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde Al Noor ve Linwood camilerine cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısında 49 kişinin öldürüldüğünü, 20'si ağır olmak üzere 48 kişinin de yaralı olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendiklerini bildirdi.

Bu ırkçı ve insanlık dışı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirten Çeviköz, şunları kaydetti:

"Yaşamını yitiren din kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm yaralılara geçmiş olsun diyor ve tüm Yeni Zelanda halkına başsağlığı diliyoruz. Resmi açıklamalara göre, yaralılar arasında iki yurttaşımız bulunuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz. Terörizm, ırk, milliyet, din ayırımı yapmayan, tüm dünyada uluslararası iş birliği ile mücadele verilmesi gereken küresel bir tehdittir. Yeni Zelanda'daki saldırının faillerinin en kısa zamanda yakalanmasını ve adaletin tecelli etmesini bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
"Yeni Zelanda'da iki camideki katliam"

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