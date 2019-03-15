Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Milli Savunma Bakanlığından, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin, "Müslümanları canice hedef alan katliamı en sert şekilde kınıyor, terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen terör saldırısı kınandı.

Açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında Müslümanları canice hedef alan katliamı en sert şekilde kınıyor, terör eylemini gerçekleştirenlerle birlikte hamilerini de lanetliyoruz. Sapık ruhlu teröristlerin bu alçak ve vahşi saldırısında hayatını kaybeden Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

