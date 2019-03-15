HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Cem Vakfı: "Yeni Zelanda'da iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyoruz"

Cem Vakfınca Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısı kınandı.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, inanç özgürlüğünün tüm insanlara ırkı, rengi, dili, dini, cinsi ne olursa olsun uluslararası hukukun ve kuruluşların, başta Birleşmiş Milletler ile diğer büyük evrensel kuruluşlar olmak üzere oy birliği ile kutsallığını kabul ettikleri temel bir hak olduğu belirtildi.

Bu hakkın, dünyanın her neresinde olursa olsun ihlal edilmesi halinde bütün uluslararası toplumun şiddetle bu durumu nefretle kınaması gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu konuda uluslararası büyük kuruluşlar toplumsal sorumluluklarını üstlenerek, insanlığa karşı işlenme temayülünün hızla arttığını gördüğümüz bu gelişmeyi önlemek üzere etkin tedbirler alarak yaratılmak istenen İslam-Hristiyan çatışmasını önleyecek tedbirleri acilen almak üzere harekete geçilmelidir ve buna Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu öncülük yapmalıdır.

Yeni Zelanda'da iki camiye, Cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, onlarca insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınıyoruz."

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Erdoğan’dan Gaziantep’e ikinci Millet Bahçesi müjdesiErdoğan’dan Gaziantep’e ikinci Millet Bahçesi müjdesi
Meral Akşener: Olayı buraya getiren kullanılan dildirMeral Akşener: Olayı buraya getiren kullanılan dildir
Anahtar Kelimeler:
Cem Vakfı Genel Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Ronaldo'nun WhatsApp konuşması ortaya çıktı

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Mayıs ayında tamamlıyoruz

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fazıl Say açıklaması

Canlı yayında açıkladı! 'Özel bir beste istedim'

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

Mahkeme kararı çıktı, HDP'de büyük şok! Hepsi toplatıldı

CNN Türk'te Ekrem İmamoğlu'nun konuşması yarıda kesildi! Buket Aydın'dan açıklama geldi

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.