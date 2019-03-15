Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı, Antalya, Muğla ve Isparta'da kınandı.

Cuma namazının ardından Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde toplanan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antalya Temsilciliği üyeleri tekbir getirerek, saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Başkan Yardımcısı Kürşat Kaya, sabah acı bir haberle sarsıldıklarını söyledi.

Saldırıda çok sayıda şehit verildiğini belirten Kaya, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi, ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları, hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi'yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de yaşanan olaya da değinerek, ezana saygısızlık yapıldığını ve bu durumu kabul etmediklerini kaydetti.