Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

Düzce Sivil Toplum Platformu Üyeleri adına açıklamada bulunan İHH Düzce Derneği Başkanı Osman Altındal, teröristin cuma namazında cami basıp katliam yaptığını hatırlatarak, "İslam düşmanlığı, Osmanlı korkusu, Türkiye karşıtlığı olan ciddi bir kesim var." diye konuştu.

Cuma namazının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şube Başkanı Muhammet Hanifi Akbulut, saldırıyla tüm Türkiye ve Müslüman aleminin sarsıldığını söyledi.

Yeni Zelanda'daki Al Noor ve Linwood camilerine düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu hatırlatan Akbulut, "104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından saldırıya uğrayanlar için dua edildi.

Basın açıklamasına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Organizasyonunun yanı sıra birçok vatandaş katıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sapak Camisi'nde de cuma namazı sonrası Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, saldırıyı kınadı.

Burada yapılan basın açıklamasının ardından grup dağıldı.