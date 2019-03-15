Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

"İbadetten başka hiçbir gayesi olmayan bu masum insanlara yapılan hunharca saldırıyı hangi akıl ve vicdan kabul edebilir? Müslüman ülke yöneticilerinin bu olayı unutturmaması ve Batı'da sinsice gelişen bu radikal damarı kurutmak için dünya kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu hususta şu ana kadar ülkemizin gösterdiği tepkiye eş değer bir tepkinin İslam ülkelerinden güçlü bir şekilde gelmemiş olması da bizi derinden üzmektedir. Bizlerin Batı medyası ve iletişim araçlarını bilgilendirip diğer din merkezlerinin de bu noktada desteğini en güçlü şekilde almamız elzemdir.

Yabancı ülkelerdeki Müslümanların, can, mal ve din emniyetleri bu ülke yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bu hususta caydırıcı bir adım atılmaz ise eline otomatik silahı alan örgütlü caniler benzer facialara imza atabileceklerdir. Özü ve ilkeleri barış, sevgi ve merhamet üzerine kurulmuş olan ve insanlığın onurunu yücelten İslam dininin mensuplarına yapılan bu akıl almaz saldırı, vahşet ve katliam, bütün akıl ve vicdan sahibi insanlarca en şiddetli şekilde telin edilmelidir."

Prof. Dr. Hatipoğlu, diğer din mensuplarının da en üst düzeyde ortak akıl ve vicdanla bu katliamı telin etmeleri gerektiğini vurgulayarak, uluslararası misyonlar ve eğitim organlarının henüz ciddi ve güçlü bir tepki göstermediğini ifade etti.

Tüm Müslümanların İslam'ı tanıtmak, yanlış algıları düzeltmek, ortak aklı harekete geçirmek için bugüne kadar yaptıklarını sorgulaması gerektiğini belirten Hatipoğlu, "İslam ülkeleri ortak birimler kurup tüm dünyada İslam'ı tanıtma ve bağnaz anlayışı düzeltmek için gayret göstermeliler. Bu menfur olaydan sonra Batı dünyası ve medyasının bu konuda kendilerini sorgulamasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.