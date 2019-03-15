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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:18 | Son Güncelleme

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri, kınama mesajı yayımladı

GAZİANTEP/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Kahramanmaraş İstiklal üniversiteleri, Yeni Zelanda'daki iki camide gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, mesajında, camide ibadet eden masum insanlara yapılan tasarlanmış saldırının, Batı'daki İslamofobinin geldiği noktayı gösterdiğini bildirdi.

Batılı hükümetlerin buna sessiz kalmaması gerektiğine dikkati çeken Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"İbadetten başka hiçbir gayesi olmayan bu masum insanlara yapılan hunharca saldırıyı hangi akıl ve vicdan kabul edebilir? Müslüman ülke yöneticilerinin bu olayı unutturmaması ve Batı'da sinsice gelişen bu radikal damarı kurutmak için dünya kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu hususta şu ana kadar ülkemizin gösterdiği tepkiye eş değer bir tepkinin İslam ülkelerinden güçlü bir şekilde gelmemiş olması da bizi derinden üzmektedir. Bizlerin Batı medyası ve iletişim araçlarını bilgilendirip diğer din merkezlerinin de bu noktada desteğini en güçlü şekilde almamız elzemdir.

Yabancı ülkelerdeki Müslümanların, can, mal ve din emniyetleri bu ülke yöneticilerinin sorumluluğundadır. Bu hususta caydırıcı bir adım atılmaz ise eline otomatik silahı alan örgütlü caniler benzer facialara imza atabileceklerdir. Özü ve ilkeleri barış, sevgi ve merhamet üzerine kurulmuş olan ve insanlığın onurunu yücelten İslam dininin mensuplarına yapılan bu akıl almaz saldırı, vahşet ve katliam, bütün akıl ve vicdan sahibi insanlarca en şiddetli şekilde telin edilmelidir."

Prof. Dr. Hatipoğlu, diğer din mensuplarının da en üst düzeyde ortak akıl ve vicdanla bu katliamı telin etmeleri gerektiğini vurgulayarak, uluslararası misyonlar ve eğitim organlarının henüz ciddi ve güçlü bir tepki göstermediğini ifade etti.

Tüm Müslümanların İslam'ı tanıtmak, yanlış algıları düzeltmek, ortak aklı harekete geçirmek için bugüne kadar yaptıklarını sorgulaması gerektiğini belirten Hatipoğlu, "İslam ülkeleri ortak birimler kurup tüm dünyada İslam'ı tanıtma ve bağnaz anlayışı düzeltmek için gayret göstermeliler. Bu menfur olaydan sonra Batı dünyası ve medyasının bu konuda kendilerini sorgulamasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Kahramanmaraş'taki üniversiteler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, terör saldırısı nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden yapılan açıklamada saldırı kınandı, yaralılara acil şifalar dilendi.

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın dünyada gün geçtikçe artarak ciddi kaygı uyandırdığı ve her yeni gün yeni bir acıyla insanlığı karşı karşıya bıraktığı bildirilen açıklamada, "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen ve bu düşmanlığın acı bir örneği olan vahşi terör saldırısı tarihe kara bir leke olarak geçmiştir." ifadesi kullanıldı.

Cumanın Müslümanlar için kutsal sayıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müslümanların bayramı olan cumayı hiçbir kutsala saygısı olmayan ırkçılık ve İslam karşıtlığının ürünü vahşi terör eylemiyle kana bulayan bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesinden yapılan açıklamada da "Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yönelik menfur saldırıyı kınıyor, bu kanlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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