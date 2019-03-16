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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi hayatını kaybetti

CHRISTCHURCH (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında yaralanan Suudi Arabistan vatandaşı Muhsin el-Harbi (61) hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Wellington Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muhsin el-Harbi'nin terör saldırısında 5 kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtildi.

Harbi'nin oğlu Firas el-Harbi de Suudi Arabistan'ın resmi haber kanalı "Al Ekhbariya"ya yaptığı açıklamada Suudi Arabistanlı yetkililerin kendileriyle babasının nakil ve defin işlemleri için iletişime geçtiklerini söyledi.

Harbi, babasının 25 yıldır Yeni Zelanda'da yaşadığını ve ticaret yaptığını dile getirdi.

- Fotoğrafı saldırının simgesi olmuştu

Muhsin el-Harbi'nin, yaralı olarak sedyede taşınırken işaret parmağı havadayken çekilen fotoğrafı sosyal medyada çokça paylaşılmıştı ve saldırının simgesi haline gelmişti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye yapılan silahlı terörist saldırıda resmi açıklamalara göre, farklı uyruklardan 49 kişi hayatını kaybetmiş 48 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan terör saldırısı Yeni Zelanda

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