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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir: - "Türkiye'de yaşayan, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sı, Gürcü'sü hep birlikte önümüzdeki hafta cuma namazında Kocatepe'de gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bütün yurttaşlarımızı camilerde gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ediyorum"

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, "Türkiye'de yaşayan, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sı, Gürcü'sü hep birlikte önümüzdeki hafta cuma namazında Kocatepe'de gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bütün yurttaşlarımızı camilerde gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ediyorum." dedi.

Özdemir, vakıfta düzenlediği basın toplantısında, alevi toplumunun fertleri olarak, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Saldırının duyulduğu ilk andan itibaren Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruş sergilediğini belirten Özdemir, Erdoğan'ın gösterdiği hassasiyeti İslam aleminin göstermediğini, Hristiyanların da tepkisiz kaldığını ifade etti.

Özdemir, ABD Başkanı Donald Trump'ın, saldırıyla ilgili açıklamalarında "terör" ifadesini kullanmadığına da dikkati çekti.

Ortak paydanın İslam alemi olduğunu vurgulayan Özdemir, "Türkiye'de yaşayan, Alevi'si, Sünni'si, Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Abaza'sı, Gürcü'sü hep birlikte önümüzdeki hafta cuma namazında Kocatepe'de gıyabi cenaze namazı kılacağız. Bütün yurttaşlarımızı camilerde gıyabi cenaze namazı kılmaya davet ediyorum. Allah'ın evine yapılan bu saldırı bizleri son derece yaraladı." diye konuştu.

Özdemir, yerel seçimlere ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Aleviler her partiye oy verebilir. Sanki sadece Aleviler CHP'ye oy veriyormuş ya da adı Millet İttifakı konulan ittifaka oy veriyormuş gibi gösterilmesi bizleri incitti ve kırdı. Türkiye'de yaşayan Alevi toplumunun AK Parti'ye de oy verme hakkı var. Hiçbir CHP'linin ve hiçbir CHP Genel Başkanının Alevi toplumunu algı operasyonuyla 'CHP'ye oy verin' deme hakkı yoktur. Türkiye'de yaşayan Alevi canlar, AK Parti'ye de oy veriyor. Son bir aydır, birtakım boyalı basının sanki Alevi toplumunun HDP ve Millet İttifakı'na oy verecekmiş gibi söylemleri bizleri rahatsız ediyor. Terörün kanlı ellerine bulaşmış HDP milletvekillerinin cemevlerinde siyaset yaptığını görüyoruz. Alevi toplumu terörle anılmamalıdır. Geçmişten günümüze kadar bin yıllık yaşadığımız coğrafyada devletine ve milletine Alevi toplumu hiçbir zaman baş kaldırmamıştır."

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