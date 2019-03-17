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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 01:26 | Son Güncelleme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili saldırıyı kınadı

TİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, resmi sosyal paylaşım sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya tepki göstererek bu saldırının, tüm dünyayı sarsan bir terör eylemi olduğunu ifade etti.

Terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması için Gürcistan'ın Yeni Zelanda halkı ve tüm Müslümanlara destek verdiğini belirten Zurabişvili, "Terörün yarattığı trajedilerin sonunda tamamen ortadan kalkacağı umuduyla Yeni Zelanda halkı ve dünya Müslüman toplumun yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısına tepki

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