Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına dünyadan tepkiler

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına çok sayıda ülke tepki gösterdi. Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen yaptığı açıklamada, terör saldırısına tepki göstererek, “Christchurch’de ibadet ve dua eden insanlara yönelik düzenlenen terör saldırısı korkunç ve barbarca bir saldırıdır. Böyle hain ve gaddarca yapılmış bir saldırı en sert şekilde kınanmalıdır." dedi. Başbakan Sebastian Kurz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör saldırısından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Olayda yaşamını yitirenlerin aileleri, yaralılar ve Yeni Zelanda halkına yürekten başsağlığı dileklerinde bulunuyorum." ifadelerini kullandı. Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Karin Kneissl da Christchurch’da "vahşice" düzenlenen terör saldırısı nedeniyle şok olduğunu belirterek, "Korkunç terör saldırısı kınanmalıdır. Dualarım kurban ve yakınlarıyla. Avusturya, Yeni Zelanda’nın yanında ve acısını derinden hissediyor." görüşünü paylaştı.

- İspanya İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırıcı fanatiklerin şiddeti ve mantıksızlığı, toplumlarımızın değerleri üzerine baskı kurmayı ya da yıkmayı asla başaramayacaktır." ifadelerini kullandı. Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısını "korkunç" olarak tanımlayan Borrell, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin ailelerine ve Yeni Zelanda hükümetine başsağlığı dileyerek, destek mesajı verdi. İspanya Kraliyet Sarayı'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada da "İki camideki katliamın ardından Yeni Zelanda halkına ve yetkililerine destek verildiği" vurgulanarak, "Dünyanın herhangi bir yerinde olan teröristler, toplum ve ailelerde trajedi ve acıdan başka bir şey bırakmamıştır." denildi. İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "İspanya Hükümeti, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terörist saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyor." denildi. Açıklamada, Yeni Zelanda'nın "terörizm ve aşırıcılığa karşı ortak mücadelede İspanya'nın yakın ortağı" olduğu dile getirildi.

- Norveç Norveç Başbakanı Erna Solberg, yaptığı açıklamada, 2011'de Anders Behring Breivik isimli teröristin Norveç'te 77 kişiyi öldürdüğü saldırıyla bugün Yeni Zelanda'daki saldırı arasındaki benzerliğe dikkati çekti. Yeni Zelanda'daki saldırının aşırıcılığa karşı ortak uluslararası iş birliğinin önemini gösterdiğine işaret eden Solberg, "Bu her ne kadar aşırı sağcı fanatiklerin, göçmenlere ve sığınmacılara karşı saldırısı gibi görünse de dünya çapında yaşanıyor. Bu bizler için tansiyonu düşürmek, aşırıcılığa karşı birlikte çalışmak ve birbirimizle böyle bir hadise olduğunda dayanışma içinde olmamız gerekliliğine ilişkin güçlü bir ikaz." ifadelerini kullandı. Saldırıyı düzenleyen terörist, internet üzerinden yayınladığı nefret manifestosunda, Norveç'in tarihindeki kanlı saldırgan Breivik ile ilişkili olduğunu öne sürerek, hazırlığı sırasında Breivik yanlılarının planları için kendisini desteklediğini iddia etmişti. - Endonezya Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Widodo, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, menfur terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu. Saldırıyı kınadığını dile getiren Marsudi de Endonezya’nın Wellington Büyükelçiliği yetkililerinin duruma ilişkin yerel makamlarla temasının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Endonezya Dışişleri Bakanlığı terör saldırısında Endonezya vatandaşı bir baba ve oğlunun yaralandığını aktardı. Ayrıca Marsudi, 134’ü öğrenci olmak üzere 331 Endonezya vatandaşının Christchurch kentinde yaşadığı bilgisini paylaştı. - Malezya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda hükümetinin bu teröristleri yakalayıp hukuk kuralları kapsamında gerekeni yapmasını temenni ediyorum." dedi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise "Malezya, masum sivillere yapılan terör eylemini en şiddetli şekilde lanetlemekte ve bu barbarca suçun sorumlularının adalet önünde hesap vermelerini temenni etmektedir." denildi. - Rusya Rusya Müftüler Konseyi Başkanlığı, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.