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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına dünyadan tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 19:10 | Son Güncelleme

Saldırılar, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, İsveç hükümeti ve Afrika Birliği'nce kınandı

ADDİS ABABA/ABUJA/STOCKHOLM (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırıları, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, İsveç hükümeti ve Afrika Birliği'nce kınandı.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, mübarek cuma gününde iki camide ibadet halinde olan Müslümanları hedef alan korkunç terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Komisyon Başkanı, "Kalbim ve dualarım bu kelimelerle anlatılması güç nefret eyleminin mağduru olanların aileleriyle." ifadesini kullandı.

- "Birleşmek zorundayız"

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu da Yeni Zelanda'da ibadet eden Müslümanlara yapılan korkunç İslamofobik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Bu zorlu sınavla baş etmeye çalışırken Yeni Zelanda hükümeti ve Müslüman topluluğun yanında olduklarını kaydeden Fermacu, "Her türden terör belasını alt edebilmek için birleşmek zorundayız." görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Nijerya merkezli White Ink Strateji Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Başkanı emekli Tuğgeneral Saleh Bala, Yeni Zelanda'da namaz kılan masum Müslümanlara yapılan vahşi saldırının dünyadaki tüm Müslümanların duygularını incittiğini belirterek, "Herkesin dini özgürlüğü vardır. Birbirimize karşı saygı duymalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

- İsveç

İsveç hükümeti de 49 kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

Başbakan Stefan Löfven, yaptığı yazılı açıklamada, "Korkunç bir terör saldırısı'' değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı, devlet olarak kınadıklarını belirten Löfven, ''Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan insanlara korkunç bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırı, açık topluma yönelik kitleleri bölmeye ve endişeye sevk edecek büyük bir tehdittir. His ve düşüncelerim kurbanların yakınları ile birlikte.'' ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de Twitter'dan, terörün her türlüsünü kınadıklarını kaydederek, ''Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası şok oldum. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Düşüncelerim ve kalbim ölenler ve yakınlarıyla." şeklinde paylaşımda bulundu.

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