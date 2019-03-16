HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Malatya'da bir araya gelen STK temsilcileri, saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Malatya'da, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik, Önder ve Yedi Hilal derneklerinin Malatya şubesi üyeleri, ikindi namazının ardından kent merkezinde bulunan Soykan Meydanı'nda toplanarak Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını protesto etti.

Dernekler adına açıklama yapan Bilal Karaduman, saldırıyı kınadıklarını ve bunlara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Daha sonra dernek üyeleri ile vatandaşlar, Yeni Zelanda'da terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

PARTNERBunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...Bunu kimse bilmiyordu! Günde 1 tane pirinç yutarsanız...
Binali Yıldırım Üsküdar'da konuştuBinali Yıldırım Üsküdar'da konuştu
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreniKuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi açılış töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Yeni Zelanda'da iki camideki katliam" Gıyabi Cenaze Namazı Malatya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de babası ve ağabeyi cinayete azmettirmekten tutuklanan emlakçı öldürüldü

Dehşet! Kurşun yağmuruna tutuldu

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Polis memuru otomobilinde intihar etti

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep-Kilis yolunda feci kaza!

Yeni Zelanda'daki katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Katliamı öven Ekşi Sözlük yazarı tutuklandı!

Son dakika! Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı! 'Her ikisiyle de sevgiliydim ben'

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.