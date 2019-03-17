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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısına tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Karabük'te, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Karabük'te, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Kemal Güneş Caddesi'nde yapılan etkinlikte, saldırı kınandı.

Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından konuşan AGD Karabük Şube Başkanı Aziz Gündoğdu, terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Saldırıda tetiği çekenleri de bu saldırının planlanmasında yer alanları da bu saldırı planı üzerinden hesap içerisinde olan tüm çevreleri de en ağır şekilde kınadıklarını ifade eden Gündoğdu, "Yeni Zelanda'da meydana gelen cami katliamını bir iki kişinin sapkınlığı olarak görmek, olayları bireysel suç olarak ele almak, dünyada yükselen ırkçılığı, farklılıklara düşmanlığı okuyamamaktır. Yaklaşık 5 milyon insanın yaşadığı Yeni Zelanda'da 50 bin kadar da Müslüman bulunuyor. 200 yılı aşkın bir süredir Müslümanların yaşadığı bir ülke." diye konuştu.

Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavır olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesinin içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürü olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Saldırganın önceden internet üzerinden yayımladığı mesajda, daha önce Fransa'da ırkçı grupların kullandığı 'Büyük yer değiştirme' kavramının geçmesi, Müslümanların Avrupa'yı terk etmesine ve Ayasofya'nın kiliseye dönüştürülmesine dair cümlelerin yer alması, saldırının birkaç kişinin işi olmadığını, yükselen bir ırkçı akımın neticesi olduğunu göstermektedir."

Etkinlikte, terör saldırısında hayatını kaybedenler ve yaralılar için dua edildi.

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