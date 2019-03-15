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Yeni Zelanda'daki iki camiye terör saldırısını dünyadan tepkiler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Bu acımasız terör eyleminden son derece öfke duyduk. Uluslararası toplumun terörün her türlüsüne karşı çabalarını kararlılıkla destekliyoruz" - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: - "Teröristler camilere saldırılar düzenleyerek hiçbir dine mensup olmadığını, insanlığın düşmanı olduğunu gösterdi" - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev: - "Küresel güvenliğe ve barışa karşı olan terörizm ve aşırılığın tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz" - Japonya Başbakanı Şinzo Abe: - "Christchurch'de bugün meydana gelen menfur terör saldırısını Japonya şiddetle kınamaktadır"

BAKÜ/KABİL/ASTANA/ Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırılarına dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırılarda 49 kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e taziye mesajı gönderdi.

Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında, camilere düzenlenen saldırılarda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanması haberinin kendisini son derece kederlendirdiğini belirtti.

Ardern'e ve Yeni Zelanda halkına kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerinde bulunan Aliyev, mesajında, "Bu acımasız terör eyleminden son derece öfke duyduk. Uluslararası toplumun terörün her türlüsüne karşı çabalarını kararlılıkla destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Afganistan

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "insanlık dışı" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Gani, yaptığı yazılı açıklamada, teröristlerin tüm insanlığın düşmanı olduğunu ve onlara karşı savaşılması gerektiğini kaydetti.

Terör örgütlerine yönelik ortak çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Gani, ''Teröristler camilere saldırılar düzenleyerek hiçbir dine mensup olmadıklarını, insanlığın düşmanı olduklarını gösterdi.'' görüşünü dile getirdi.

Başkan Gani, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Öte yandan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak, bu saldırının vahşice olduğunu vurguladı.

- Kazakistan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de saldırılara ilişkin, "Küresel güvenliğe ve barışa karşı olan terörizm ve aşırılığın tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, terör saldırısı nedeniyle Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy’ye başsağlığı mesajı gönderdi.

Mesajında terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği haberini derin üzüntüyle karşıladığını belirten Nazarbayev, "Küresel güvenliğe ve barışa karşı olan terörizm ve aşırılığın tüm tezahürlerini şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

Nazarbayev, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyerek, "Kazakistan, ülkelerin güvenliğinin sağlanması ve barış uğruna tehditlerle mücadelede iş birliğini sürdürmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

- Japonya

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Abe, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, sebebi ne olursa olsun terörün asla tasvip edilemeyeceğini vurguladı.

Japon halkının Yeni Zelanda halkına taziyelerini bildirdiğini kaydeden Abe, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Başbakan Ardern, Christchurch'de bugün meydana gelen menfur terör saldırısını Japonya şiddetle kınamaktadır. Japonya hükümeti ve Japon halkı adına hayatını kaybedenlerin yakınlarına samimi taziyelerimi, yaralılara ve yas tutanlara da acılarını paylaştığımı bildiririm. Yeni Zelanda toplumu bu zorluğun üstesinden gelecektir. Kalpten dayanışmalarımızı bildiririz. Sebebi ne olursa olsun, terör asla tasvip edilemez. Yeni Zelanda ile yakın iş birliği halinde Japonya, uluslararası toplumla el ele vererek, teröre karşı azimle savaşmaya kararlıdır."

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