HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 20:28 | Son Güncelleme

Yeni Zelandalı Müslüman Başkomiser Naile Hasan, kurbanlar için toplanan kalabalığa hitap ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Yeni Zelanda'nın en yüksek rütbeli Müslüman kadın emniyet görevlisi Naile Hasan, Müslüman olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Christchurch'de iki camiye düzenlenen terör saldırısının kurbanları için Auckland'da toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmaya dua okuyarak başlayan Başkomiser Hasan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hasan, "Yeni Zelanda emniyetindeki yönetici konumundan ve Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" belirterek ülkede Müslümanlar ve herkesin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Christchurch'de yaşananlar karşısında hem kendisinin hem de meslektaşlarının dehşete düştüğünü dile getiren Hasan, "Herkesi temin etmek isterim ki bu kahreden saldırının kurbanlarına azami derecede saygıyla davranılması için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Terör saldırısından etkilenenlere destek verilmesi konusunda Müslümanlar ve Müslüman liderlerle bir arada çalıştıklarını Naile Hasan, ülke çapında İslam merkezleri ve camilerin çevresinde görevli polis sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...Ünlü yıldız hakkında bomba iddia: O aslında öldü ve...
Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)Öykü'ye donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu (2)
Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılarGöz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başkomiser Naile Hasan terör saldırısı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.