Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırıları

Yeni Zelanda'nın en yüksek rütbeli Müslüman kadın emniyet görevlisi Naile Hasan, Müslüman olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Christchurch'de iki camiye düzenlenen terör saldırısının kurbanları için Auckland'da toplanan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmaya dua okuyarak başlayan Başkomiser Hasan, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hasan, "Yeni Zelanda emniyetindeki yönetici konumundan ve Müslüman olmaktan gurur duyduğunu" belirterek ülkede Müslümanlar ve herkesin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.

Christchurch'de yaşananlar karşısında hem kendisinin hem de meslektaşlarının dehşete düştüğünü dile getiren Hasan, "Herkesi temin etmek isterim ki bu kahreden saldırının kurbanlarına azami derecede saygıyla davranılması için her şeyi yapıyoruz." dedi.

Terör saldırısından etkilenenlere destek verilmesi konusunda Müslümanlar ve Müslüman liderlerle bir arada çalıştıklarını Naile Hasan, ülke çapında İslam merkezleri ve camilerin çevresinde görevli polis sayısının artırıldığını sözlerine ekledi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

