HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da terör saldırılarının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı - Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun yüklendiği sırada bloke edildiğini açıkladı

Yeni Zelanda'da Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırılarının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Yeni Zelanda'daki terör saldırılarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 22 yaşındaki bir kişi, Film Videoları ve Yayınları Sınıflandırma Yasası'nı çiğnemekle suçlanıyor.

Polis, yarın mahkemeye çıkarılacak kişinin kimliğine ve işlediği suçun mahiyetine ilişkin bilgi vermedi.

Yeni Zelanda emniyetinden yapılan açıklamada da "insanlara, hapisle cezalandırılan sakıncalı yayın bulundurma veya yaymanın bir suç olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadesi kullanıldı.

Terör saldırıları, Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonunun yüklendiği sırada bloke edildiğini açıkladı.

Youtube ve Twitter da platformlarındaki videoları kaldırmayı taahhüt etti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

15 yıldır dağlarda taş arıyor!15 yıldır dağlarda taş arıyor!
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!
Bakan Varank: "Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar"Bakan Varank: "Batman’ı en temel belediyecilik hizmetlerine hasret bıraktılar"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Facebook terör saldırısı Video Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Nazlı Çiçek'ten acı haber geldi!

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Göz gözü görmüyor! Mahsur kaldılar

Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.