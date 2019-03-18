HABER

Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:03 | Son Güncelleme

Terör saldırılarının kurbanlarının yakınları için 7,4 milyon dolar bağış toplandı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında yaşamını yitirenlerin yakınları için 7,4 milyon dolar bağış toplandığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, cuma günü Christchurch kentinde düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 50 kişinin aileleri için internet üzerinden toplanan bağışların 7,4 milyon doları geçtiği kaydedildi.

Yaklaşık 70 bin bağışçının "Givealittle" isimli internet sitesinden yaptığı bağışların 5,4 milyon doları bulduğu belirtildi.

Başka bir internet sitesi "LaunchGood" üzerinden de 2 milyon dolar toplandığı ifade edildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

PARTNERBir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...Bir ülke onu konuşuyor! Daha 8 yaşında ama...
Şehidin kız kardeşi: "Bu devlete bir değil bin can feda olsun"Şehidin kız kardeşi: "Bu devlete bir değil bin can feda olsun"
AK Parti adayından Kartal için 44 projeAK Parti adayından Kartal için 44 proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bağış terör saldırıları Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Jet Sosyete dizisi için flaş karar!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

30 milyonluk dev vurgun! Öyle bir sistem kurdular ki!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı 21 pare top atışıyla kutlanmaya başlandı

Çanakkale Zaferi 21 pare top atışıyla kutlandı

18 Mart mesajları: Çanakkale Zaferi için en güzel sözleri! Çanakkale savaşının 104. yılında şehitlerimizi anıyoruz

En güzel Çanakkale zaferi mesajları

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Ağrı'da tipide mahsur kalan 4'ü çocuk 9 yolcu kurtarıldı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı! Törenler başladı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.