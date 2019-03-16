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Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 03:57 | Son Güncelleme

Christchurch terör saldırısının zanlısı, 5 Nisan’a kadar gözaltında tutulacak

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.

Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.

Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant’ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.

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