Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yukarı Çarşı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen Ahlat Gençlik Merkezi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Eğitim Bir-Sen, Diyanet Sen ve Memur Sen şubesi üyeleri ile vatandaşlar, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Grup adına konuşan Ahlat İHH İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Emrullah Erkan, saldırıda tetiği çekenleri, saldırının planlamasında yer alanları, saldırı planı üzerinden hesap içerisinde olan tüm çevreleri en ağır şekilde kınadıklarını söyledi.

Müslüman ya da gayrimüslim, cami de ya da bir başka mekanda masum insanlara yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erkan, insana kasteden hiçbir saldırı karşısında sessiz kalınamayacağını dile getirdi.

Erkan, katliamı bir-iki kişinin sapkınlığı görmek, olayı bireysel suç olarak ele almanın, dünyada yükselen ırkçılığı ve farklılıklara düşmanlığı okuyamamak olduğunu savunarak, şunları kaydetti: