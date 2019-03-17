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Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:54 | Son Güncelleme

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, protesto amacıyla yumurta atan gence vuran bağımsız Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken ve protesto amacıyla kendisine yumurta atan gence vuran Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Avustralya basınındaki habere göre, Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanunların Senatör Anning'e karşı işletilmesi ve Anning'in gence vurmakla suçlanması gerektiğini" ifade etti.

Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'e, dün Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında genç bir protestocu yumurta atarak tepki göstermişti.

Basın mensuplarıyla konuştuğu sırada başına yumurta isabet eden Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokat atmıştı. Anning'in destekçileri de protestocu genci yere yatırarak darbetmişti.

Polisin ifadesini aldığı genç serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Anning'in "Yeni Zelanda sokaklarında bugün kan dökülmesinin gerçek nedeni, her şeyden önce Müslüman fanatiklerin Yeni Zelanda'ya göç etmesine izin veren göçmen programıdır." sözleri tepkiye yol açmıştı.

Saldırının gerekçesinin Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusu olduğunu savunan Avustralyalı Senatör Anning, "Bugün Müslümanlar kurban olmuş olabilir ama genelde saldırıları düzenleyenler onlar. Dünya genelinde Müslümanlar inançları adına insanları öldürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Anning, İslam'ı "şiddet dini" olarak da nitelendirmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, açıklama üzerine Twitter hesabından Anning'i kınayan paylaşımda bulunarak, "Senatör Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosunu, Avustralya'da yer yok." değerlendirmesini yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Fraser Anning Yeni Zelanda yumurta

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