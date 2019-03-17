Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından Müslümanları hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken ve protesto amacıyla kendisine yumurta atan gence vuran Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning hakkında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini söyledi.

Avustralya basınındaki habere göre, Morrison, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kanunların Senatör Anning'e karşı işletilmesi ve Anning'in gence vurmakla suçlanması gerektiğini" ifade etti.

Terörizmi meşru göstermeye çalışan ırkçı açıklamaları nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Senatör Anning'e, dün Melbourne kentinde katıldığı kamuya açık etkinlik sırasında genç bir protestocu yumurta atarak tepki göstermişti.

Basın mensuplarıyla konuştuğu sırada başına yumurta isabet eden Anning, 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen protestocuya tokat atmıştı. Anning'in destekçileri de protestocu genci yere yatırarak darbetmişti.

Polisin ifadesini aldığı genç serbest bırakılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.