Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısı

Kastamonu'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde cuma namazı sırasında 2 camiye yapılan terör saldırısı protesto edildi.

Kastamonu'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen programda, Kuzeykent Ulu Camisi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısını kınadı.

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, yaptığı konuşmada, saldırıyı en ağır şekilde kınadıklarını belirtti.

Yeni Zelanda'da 200 yılı aşkın süredir Müslümanların yaşadığını söyleyen Dağdelenoğlu, "Ülkede Müslümanların birlikte yaşam ortamını tehdit eden bir tavrı olmamasına karşın böyle bir saldırının gerçekleşmesi içten içe büyütülen ırkçı nefret ve kinin bir tezahürüdür. Saldırganlardan birinin 70 kadar sayfa içeren manifestosunda da bu ırkçı söylem alenileşmiştir." dedi.

Kanada'dan Yeni Zelanda'ya, Arjantin'den Japonya'ya dünyanın her ülkesinde az ya da çok Müslüman nüfusun olduğunu ifade eden Dağdelenoğlu, şunları söyledi: