HABER

Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik terör saldırısına karşı tepkiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 01:51 | Son Güncelleme

Avusturya'nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, söz konusu saldırıya tepki göstermek ve Avrupa’daki aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı söylemlere 'Dur' demek için bir araya geldi

VİYANA (AA) - Avusturya’da bir grup gösterici, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısına yol açan Müslüman karşıtı ve ırkçı söylemlere dikkati çekmek için gösteri düzenledi.

Yeni Zelanda’nın Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, İslamiyet düşmanı ve ırkçı kişilerce katledilen 49 Müslüman'ın anısına, büyükelçilik önüne çiçek bıraktı.

Gösteriyi düzenleyenlerden Muhammed Yüksek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlikte yaşamayı imkansız kılan, toplumları ayrıştıran ırkçılığa karşı bir duruş sergilemek üzere bu gösteriyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüksek, Avrupa’da yaşamın her alanında hissedilen aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı söylemin en çirkin yüzünün, Christchurch’de ortaya çıktığını belirterek,"Christchurch’de yaşananların tekrarlanmaması için her türlü ırkçılık, aşırıcılığa karşı sesimizi yükseltmememiz gerekiyor." dedi.

- İslam Cemaati'nden hükümete çağrı

Avusturya İslam Cemaati Başkanı (İGGÖ) Ümit Vural da yaptığı konuşmada, terör saldırısında yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulunarak saldırıyı sert bir şekilde kınadıklarını dile getirdi.

Vural, nefret söylemi ve kışkırtıcılığın, şiddet ve terörü ortaya çıkardığına dikkati çekerek, camilere yönelik terör saldırılarının, bunun en açık örneği olduğunun altını çizdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un da Yeni Zelanda’daki saldırıları kınadığını hatırlatan Vural, “Bu, elbette ki önemli ancak yeterli değil. Biz hükümete, Müslümanlara yönelik kullanılan ayrıştırıcı ve kışkırtıcı söylem ve eylemlerle arasına açık bir mesafe koyması çağrısında bulunuyoruz.” diye konuştu.

Sanatçı Magdalena Friderica Wachter-Stanfel de ailesinin Nazi zulmünden kaçarak Yeni Zelanda’ya yerleştiğini ve kendisinin bu ülkede doğduğunu belirterek, Nazi ve ırkçı söylemin, Avrupa’dan çok uzaklarda bile etkisini göstermesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Stanfel, dünyaya yayılan nefret söylemi nedeniyle meydana gelen terör saldırısına tepki göstermek üzere gösteriye katıldığını vurgulayarak, özellikle hükümetin artık Neonazi ve ırkçı söylemlere yakın kişilerle arasına mesafe koyması gerektiğini kaydetti.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Osmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralıOsmaniye’de MHP seçim minibüsü kaza yaptı 2 yaralı
Ege Denizi'nde deprem!Ege Denizi'nde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Christchurch İGGÖ Magdalena Friderica Wachter-Stanfel Muhammed Yüksek Ümit Vural Viyana

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

HDP'den çok konuşulacak açıklama: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu...

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Ümit Karan tarih yazıyor!

Ümit Karan tarih yazıyor!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

CHP'li vekile camide büyük şok! Hoca anons yaptı ama...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde deprem!

Zeytinburnu'nda korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Korkunç olay! Dövüp dereye attılar

Türkiye'den Yunanistan'ın Ege açıklamalarına tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Öğrenci servisiyle otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Erdoğan talimat verdi! Yeni Zelanda katliamı için flaş hamle

Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.