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Yeni Zelanda’daki saldırı Çorum’da protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısı Çorum’da protesto edildi.Hürriyet Meydanı’nda İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında hain saldırı kınandı.

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terör saldırısı Çorum’da protesto edildi.
Hürriyet Meydanı’nda İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında hain saldırı kınandı. İnsani Değerler Platformu Sözcüsü Zekeriya Işık, modern dünyanın refah ve özgürlük sembolü ülkelerinden biri olarak lanse edilen Yeni Zelanda’da bir Haçlı terör çetesinin, cuma namazını kılmak için camilere giden Müslümanlara otomatik tüfekle saldırdığını ve şu ana 49 kişinin şehit olduğunu, 8 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Camileri bir ibadet yeri ve esenlik yurdu olduğunu vurgulayan Işık, “Buraya gelen insanların ibadet etmek ve inançlarını yaşamaktan başka yaptığı bir iş yoktur. Böylesine masum ve savunmasız olan kutsal bir mekana saldırmak ibadet eden insanları katletmek, kınamakla ve üzüntü ifade etmekle geçiştirilecek bir durum değildir" dedi.
Bu katliam Hristiyan batının günah arşivindeki yerini aldığını kaydeden Işık, “Türkiye ve İslam karşıtlığının geldiği bu nokta daha sıkı bir birlikteliğe ve şuura sahip olmamız gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yeni Zelanda’da yaşanan Müslüman katliamını lanetliyoruz. 16 bin kilometre uzaktan bizi tehdit eden zalimlerden, katillerden ve destekçilerinden hesap soracağımız günlerin mutlaka geleceğinin bilinmesini istiyoruz. Küfür Baki olsa da zulüm mutlaka son bulacak. Bunu da yapacak olan ancak ve ancak Müslümanlardır” ifadelerini kullandı.
TÜGVA İl Temsilcisi Kerep Ölçer, Yeni Zelanda’daki Al Noor ve Linwood camilerinde cuma namazı esnasında silahlı saldırı düzenlendiğini ve bu saldırıda çok sayıda şehit ve yaralı olduğunu belirterek, “104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale’ye yığdı. Bugün de kültür emperyalizmi, İslamofobi virüsüyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslama ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda’daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobi’yi mağlup edeceğimizi ilan ediyoruz” şeklinde konuştu.
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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