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"Yeni Zelanda'daki saldırının amacı ülkeyi sarsmak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:07 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısının, ülkeyi sarsmayı amaçladığını söyledi.

Putin, Kırım ve Sivastopol kentinde toplum temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Yeni Zelanda'da camilere yapılan terör saldırısını değerlendirdi.

Saldırıda ölenler için üzüntülerini dile getiren Putin, "Yeni Zelanda'daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır." dedi.

Terör eylemlerinin her ülke için tehlikeli olduğunu belirten Putin, Rusya'nın bu tür saldırılara izin vermeyeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.

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