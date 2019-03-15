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Yeni Zelanda’daki saldırıya Konya’dan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Konya’da sivil toplum kuruluşları Yeni Zelanda’daki saldırıyı lanetleyerek, hayatını kaybeden Müslümanlar için dua etti.Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye Cuma Namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından tepkiler devam ediyor.

Konya’da sivil toplum kuruluşları Yeni Zelanda’daki saldırıyı lanetleyerek, hayatını kaybeden Müslümanlar için dua etti.
Yeni Zelanda’nın ChristChurch kentindeki iki camiye Cuma Namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişinin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ardından tepkiler devam ediyor. İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Şubesi üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Kapu Camisinde yatsı namazı çıkışı bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Grup adına açıklama yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi Konya Şube Başkanı Adem Ceylan, yapılan saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek, "Müslümanlara yapılan silahlı saldırıda şuan ilk belirlemelere göre 49 Müslüman acımasızca ve hunharca katledilmiş onlarca Müslümanda yaralanmıştır. Saldırganın seçtiği yer ve zamandan silahların üzerine kimi İslam karşıtı teröristlerin ve Müslümanlara karşı mücadele etmiş kişilerin isimlerinin yazılı olmasına, katliamın yapılış biçimine, saldırı anının sosyal medyada yayınlanmasına kadar birçok sembol İslam düşmanlığının ne ölçüde tehlikeli bir yere geldiğini göstermektedir. Bu insanlıktan nasibini almamış terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırının faillerinin yazılarıyla, tavırlarıyla, siyasetleriyle zemin hazırlayanlara lanet etmeye devam ediyoruz” dedi.
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Memur-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer de, “Birlik olalım, dirlik olalım, diri olalım yoksa bunlar durmayacaklar. Bu hain saldırıyı bu katliamı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamaların ardından saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlara dua edildikten sonra program son buldu.

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