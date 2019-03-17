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Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:13 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıları sonucu şehit edilen 49 müslüman için İnegöl İshakpaşa Camisi’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen programda gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.Sivil toplum kuruluşları adına konuşan İHH İnegöl Dernek Başkanı İlhan Tatlı,"Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda’da iki tane camiye Cuma namazı esnasında bir terör saldırısı düzenlendi.

Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’da camiye yapılan saldırıları sonucu şehit edilen 49 müslüman için İnegöl İshakpaşa Camisi’nde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.
İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından düzenlenen programda gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Sivil toplum kuruluşları adına konuşan İHH İnegöl Dernek Başkanı İlhan Tatlı,"Geçtiğimiz Cuma günü Yeni Zelanda’da iki tane camiye Cuma namazı esnasında bir terör saldırısı düzenlendi. Bu saldırıda 49 Müslüman hayatını kaybederken 48 kişi ise yaralandı. Camiye yapılan saldırı Facebook’ta canlı olarak yayınlandı. Ve bu vahşet tüm dünyaya izlettirildi. Cuma günü toplu namazı fırsat bilerek vahşi katliama imza atan azılı teröristin bundan kısa süre önce de Müslümanları hedef alan 87 sayfa bir yazı yayımlamış. Yazıda Türkiye’den Avrupa’ya giden Müslümanların Avrupa’dan tamamen söküleceği ve İstanbul’daki bütün camilerin yıkılacağı, Ayasofya’nın kiliseye çevrileceğini ifade ediyor. Bu elim, feci ve menfur hadise hepimizi derinden sarstı. derin bir üzüntü ve öfke içerisindeyiz. Bu olay en hafif söylemle insanlık dışı bir vahşettir. Bu olay Hristiyan terörüdür, bu faşist bir saldırıdır, bu bir soykırımdır. Bizler bu saldırıyı, bu yapılan terör eylemini lanetliyoruz. İslam’ın Avrupa ülkelerinde hızla yayılmasına tahammül edemiyorlar.Onlar, camilerin ortadan kaldırılması ile İslam’ın yok olacağını veya zayıflayacağını sanıyorlar. Ama unutmasınlar ki; isteseler de istemeseler de Allah nurunu elbette tamamlayacaktır." diye konuştu.
2015 yılında Paris’de gerçekleşen olayı hatırlatan Tatlı, "Hatırlar mısınız 2015 yılında Fransa’nın başkenti Paris’de, 17 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından, toplam 50’ye yakın ülkeden devlet ve hükümet başkanı öldürülen 17 kişi için teröre karşı yürüdüler. 49 insanı şehit verdiğimiz Yeni Zelanda’da da bu yürüyüş neden yapılmıyor. Bizler dünya liderlerinin katılacağı aynı türden bir yürüyüşün yapılmasını istiyoruz. Şüphesiz ki dini dili rengi ve ırkı her ne olursa olsun kimsenin ölümünü temin etmemiz söz konusu değildir. Öldürülen Yahudi veya Hristiyan olunca dünya ayağa kalkıyor, öldürülenler Müslüman olunca ne hikmetse her kes sus pus oluyor" diye konuştu.

Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yeni Zelanda’daki şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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