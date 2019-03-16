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Yeni Zelanda’daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 01:39 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern: - "Silah yasalarımız değişecek’’

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini bildirdi.

Başbakan Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle bu kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, ‘‘Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim.’’ dedi.

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2’sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, ‘‘Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya’da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya’da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

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Başbakan Jacinda Ardern terör saldırısı Yeni Zelanda

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