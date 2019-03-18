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Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 22:00 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz: - "Üç kişilik bir heyet, Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz" - "Gider gitmez bize orada brifing verilecek. Ondan sonra da iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, üç kişilik bir heyetle Yeni Zelanda'ya hareket edeceklerini belirterek, "Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonra da iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Çeviköz, CHP İstanbul İl Başkanlığında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak, iki camiye yönelik terör saldırısının gerçekleştirildiği Yeni Zelanda'ya gitmek üzere bir heyet oluşturduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile bu akşam Yeni Zelanda'ya hareket edeceklerini ifade eden Çeviköz, şöyle konuştu:

"3 kişilik bir heyet Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz. Oraya gittiğimizde, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçiliğimizin yetkilileri tarafından karşılanacağımızı öğrendik. Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonra da iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Taziyelerimizi ilettikten sonra ertesi gün tekrar dönüş yoluna geçerek, cuma sabahı yeniden Türkiye'ye geleceğiz."

Çeviköz, 1915'ten beri özellikle Çanakkale'de Anzakların 25 Nisan sabahı yaptığı çıkartmanın herkesin hafızasında olduğunu aktardı.

Her iki ulus için de Çanakkale Savaşı'nın aslında bir ulusal kimlik mücadelesi olarak bilindiğini ve iki ulusun da bağımsız birer devlet olarak ulusal kimliklerini bu savaştan sonra edindiğini aktaran Çeviköz, "Türkiye ve Yeni Zelanda'daki halklar birbirlerine çok saygı duyarlar. Onun için onların yaşadıkları bu trajediye duyarlılığımızı göstermek ve Yeni Zelanda halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek maksadıyla CHP olarak bir heyet oluşturduk." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Meclis Başkanının çağrısıyla Mecliste grubu bulunan 5 siyasi partinin Yeni Zelanda'daki saldırıyla ilgili ortak bir deklarasyon yayınlayarak olayı kınadığını anımsatarak, "Sayın Genel Başkanımızın yüksek duyarlılığı çerçevesinde böyle bir ziyaret kararı aldık. CHP ve Türkiye'nin dayanışma duygusunu, geçmiş olsun dileklerini iletmek, insana ve İslam'a yönelik yapılan her türlü saldırıya karşı yüksek duyarlılığımızın ortaya koyulması bakımından ziyaret değerli ve önemlidir." ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz CHP Grup Başkanvekili ve Sinop Milletvekili Engin Altay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Yeni Zelanda

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