Yeni Zelanda'daki terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, üç kişilik bir heyetle Yeni Zelanda'ya hareket edeceklerini belirterek, "Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonra da iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz." dedi.

Çeviköz, CHP İstanbul İl Başkanlığında, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak, iki camiye yönelik terör saldırısının gerçekleştirildiği Yeni Zelanda'ya gitmek üzere bir heyet oluşturduklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Altay ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile bu akşam Yeni Zelanda'ya hareket edeceklerini ifade eden Çeviköz, şöyle konuştu:

"3 kişilik bir heyet Yeni Zelanda'ya hareket ediyoruz. Oraya gittiğimizde, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve büyükelçiliğimizin yetkilileri tarafından karşılanacağımızı öğrendik. Gider gitmez bize orada bir brifing verilecek. Ondan sonra da iki olayın yaşanmış olduğu camileri ziyaret edeceğiz. Eğer imkan bulabilirsek ki bunun biraz zor olduğu söyleniyor, hastanedeki yaralı vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Oradaki Müslüman cemaatlerin temsilcileriyle bir araya geleceğiz. Taziyelerimizi ilettikten sonra ertesi gün tekrar dönüş yoluna geçerek, cuma sabahı yeniden Türkiye'ye geleceğiz."